Wie das Wasser die Stadt Vaihingen prägt

Vaihingen (pv). Kaum eine Stadt ist so vom Wasser geprägt wie Vaihingen. Das alte Leimsieder-Handwerk und die Lederherstellung, der Weinbau, das Brauen von Bier – all das hat mit Wasser zu tun. Grund genug also, das Thema Wasser in den Mittelpunkt einer Themenführung der Stadt Vaihingen zu stellen. Stadtführerin und Archivarin Andrea Majer lädt zusammen mit Eberhard Steinhilber am Sonntag (9. August) um 17 Uhr zu einem interessanten Spaziergang durch die Stadt ein.

Wasser ist ein Multitalent. Nicht nur Bader und Waschweiber benötigten Wasser, sondern auch Mühlenbetreiber, Gerber und Bierbrauer. Die Brunnen in der Stadt lieferten der Bevölkerung das tägliche Trinkwasser. Strategisch günstig entstand Vaihingen an einem Fluss, der Lebenselixier und gleichzeitig ein wichtiger Handelsweg war. Der Rundgang mit Andrea Majer und Eberhard Steinhilber durch die Stadt bis zur Enz zeigt, welche Rolle das Wasser im Laufe der Jahrhunderte in und für Vaihingen gespielt hat.

Wichtig zu wissen: Für alle Stadt- und Themenführungen bedarf es derzeit einer vorherigen Anmeldung über die Kultur- und Touristinformation, Marktplatz 5, Telefon 0 70 42 / 1 82 35, E-Mail: tourismus@vaihingen.de. Ein Mund-Nasen-Schutz sollte mitgeführt werden, muss während der Führung in der Regel aber nicht getragen werden. Lediglich beim Bezahlvorgang gilt die Maskenpflicht, da hier der verpflichtende Abstand von 1,50 Meter zum Stadtführer nicht eingehalten werden kann. Treffpunkt für den eineinhalbstündigen Rundgang ist der Marktplatzbrunnen in der Vaihinger Innenstadt. Die Führung kostet vier Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder.