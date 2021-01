Wer hat geöffnet und wer liefert Waren nach Hause?

Vaihingen (p). In den Geschäften in Vaihingen dürfen seit Montag Waren wieder bestellt und nach Terminabsprache abgeholt werden. Viele Geschäfte bieten in Kooperation mit dem Gewerbeverein in-Vai und dem Citymanagement einen kostenlosen Lieferservice an.

Die Vaihinger Citymanagerin Kathleen Mahn hat gestern der VKZ folgende Liste übermittelt.

Geöffnet haben:

Naturata Bio-Markt

Krautter Metzgerei

Gruber Hör- und Sehzentrum

Feinschmeckerhaus Maulik

ProOptik

Mesinger Optik und Optometrie

Hörgeräte Vogt

Birgits Marktcafé

Reformhaus Weinhardt

Zweirad Fischer (Werkstatt)

Vaihinger Mühle

Binders Gold und Silber

Hetzel Optik- Schmuck- Uhren

Hansemühle

Dorfladen Enzweihingen

Sternschnuppe

Schloss Apotheken

Blessings4you (ab Montag)

Getränke Ackermann

Weinhandlung Posch

Sanitätshaus Hille

Hörgeräte Simank

Foto Nova

Einen Liefer- und Abholdienst bieten:

Blessings4you

Getränkeservice Ackermann

Weltladen

Com4you

Kaufhaus Sämann

Café Corleo

Sternschnuppe

Weinhandlung Posch

Raumausstatter Roser

Stephans Parfümerie

Anziehbar Mode Ensinger

Gärtnerei Müller

Schloss Apotheken

Krautter Metzgerei

Neben der Öffnung liefern folgende Geschäfte:

Zweirad Fischer

Vaihinger Mühle

Binders Gold und Silber

Hetzel Optik

Hansemühle

Dorfladen Enzweihingen

Bei weiteren Fragen hinsichtlich der Öffnung von Geschäften, die in dieser Liste nicht aufgeführt sind, wird darum gebeten, einfach im jeweiligen Geschäft anzurufen.