Ensingen (oh). 19 Kinder und Jugendliche schlüpften beim Ensinger Bauerntheater im Rahmen des Sommerferienprogramms in neue Rollen. Mit den Stücken „Level X – oder das verrückte Märchenchaos“ und „Papa ist wieder schwanger“ begeisterten sie am vergangenen Samstag ihr Publikum.

