Wenn in Mini-Vaihingen das Geld knapp wird

Von Uwe Bögel

Mit Vorführungen in der Sporthalle am Alten Postweg endete am Samstag die Kinderspielstadt Mini-Vaihingen. 174 Buben und Mädchen im Alter von sieben bis elf Jahren hatten in der neunten Auflage der Aktion ihren Spaß. Heute geht das Ferienprogramm auf dem