Wenn die Fäulnis von unten den ganzen Stamm hochzieht

Von Uwe Bögel

In den Köpfwiesen in Vaihingen müssen in der zweiten Januarwoche rund 15 Bäume gefällt werden, weil ihre Standsicherheit gefährdet ist. Darunter sind insbesondere Eschen, die vom Eschentriebsterben betroffen sind.

Vaihingen. Die regelmäßige Kontrolle des städtische Gehölz- und Baumbestandes gehört