Wenn der Backofen durch die Decke geht

Drucken Ein „Paradiesvogel im Feinripp-Schlüpfer“ hat am Wochenende das Schützenhaus in Aurich erobert – frei nach der gleichnamigen Komödie von Jennifer Hülser. Der von der Theatergruppe des Schützenvereins inszenierte, kurzweilige Dreiakter versetzte die zahlreichen Besucher in eine wenig... »