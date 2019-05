Wenig Wasser und großer Respekt vor der Munition

Von Ralph Küppers

Wenn ein Schützenhaus brennt, herrscht bei der Feuerwehr Alarmstimmung. So auch am Donnerstagabend, als das Heim zwischen Riet und Nussdorf ein Raub der Flammen wurde. Die Einsatzkräfte hatten nicht nur Probleme mit der Wasserversorgung, sondern mussten sich auch vor der Munition in Acht nehmen.

Riet. Abgelegen am Rand eines Waldstückchens, nur erreichbar über schmale Wege im steilen Gelände – das Haus des Schützenvereins Weilimdorf hat eine idyllische Lage. Für die Feuerwehr indes bedeutete es großen Aufwand, als sie am Donnerstag um 21.16 Uhr zu einem Dachstuhlbrand gerufen wurde. „Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Dach bereits im Vollbrand“, lässt das Polizeipräsidium Ludwigsburg verlauten. Dementsprechend beschränkten sich die Helfer darauf, alles zu retten, was noch nicht brannte. „Um das Übergreifen zu verhindern, hat das Löschwasser gereicht, das wir in unseren Tanks dabeihaben“, berichtet Vaihingens Feuerwehrkommandant Thomas Korz. „Als dann vom Strudelbach beim Fußballplatz eine Wasserversorgung aufgebaut war, konnten wir auch das Feuer löschen.“

Gut 90 Feuerwehrleute mit 13 Fahrzeugen waren im Einsatz, mussten die Löschfahrzeuge aber zum Teil auf der Landstraße stehen lassen. Vor Ort waren auch Vaihingens Oberbürgermeister Gerd Maisch, Kreisbrandmeister Andy Dorroch und als Einsatzleiter der Feuerwehr Rafael Prellezo. Kommandant Thomas Korz ergänzt: „Ich selbst war beim VfB Stuttgart im Stadion. Aber ich habe ja gute Stellvertreter.“ Und die bekamen die Lage in den Griff. Allerdings hatten sie gehörig Respekt vor der Munition, die irgendwo im Schützenhaus zu vermuten war. Korz: „Das war spannend. Aber die Patronen waren im Keller gelagert, der vom Brand nicht betroffen war.“ Außerdem seien sie ordnungsgemäß unter Verschluss gewesen.

Warum der Schützenverein Weilimdorf sein Domizil auf dem Vaihinger Stadtgebiet hat, erklärt der Verein auf seiner Homepage. „Trotz vielfacher Bemühungen ist es nicht gelungen, in Weilimdorf oder der Umgebung ein geeignetes Gelände zu finden. Da war es geradezu ein Glücksfall, dass ein verstorbenes Mitglied bei einem Spaziergang in Riet am ehemaligen Steinbruch vorbeigekommen ist.“ Die damals noch selbstständige Gemeinde Riet verpachtete das Areal zunächst und verkaufte es dann 1972 an den Schützenverein. Neben dem eigentlichen Vereinsheim gibt es mehrere Schießstände. Vom Brand betroffen waren in erster Linie Dach und Versammlungsraum. Zur Höhe des Schadens und zur Brandursache konnte die Polizei gestern noch keine Angaben machen.