Von Philipp Pfisterer

Enzweihingen. Ein besonders musikalischer Gottesdienst fand am Sonntag in der Martinskirche in Enzweihingen statt, den der CVJM Posaunenchor unter der Leitung von Holger Rentschler gestaltete. Da der Schwerpunkt vorab auf Lieder der Reformation gesetzt war, war es auch kaum verwunderlich