Vaihingen (mib). Nun also doch! Die Stadtverwaltung hatte noch am Montag auf VKZ-Nachfrage als aktuellen Sachstand vermeldet, dass die Organisatoren bislang an der Ausrichtung des 46. Vaihinger Weihnachtsmarktes am Sonntag (27. November) festhalten wollten. Stadtsprecher Mario Steigleder hatte aber gleich

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen