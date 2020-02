Weiden leiden sogar am Enzufer unter Trockenheit

Enzweihingen (hgb). Die Natur spielt verrückt: Am 1. Februar, an dem in der Regel Temperaturen unter dem Gefrierpunkt herrschen, zeigte das Thermometer in den Enzweihinger Enzauen 17 Grad Celsius an.

Die Ortsgruppe Enzweihingen des Schwäbischen Albvereins pflegt seit vielen