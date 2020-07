Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende der evangelischen Kirchengemeinde Vaihingen haben in den ersten Gruppenstunden nach langer Corona-Pause Steine bemalt und wollen damit ein Zeichen der Hoffnung setzen. Ein für alle sichtbarer Weg der Hoffnung soll an der Südtreppe der Vaihinger Stadtkirche entstehen und darf wachsen und mitgestaltet werden. „Legen Sie Ihren Stein und Ihre Botschaft dazu. Als Hoffnungszeichen für andere, für diese Stadt und für diese Welt“, so Diakonin Erika Oettinger. Foto: p