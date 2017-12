Wanderung gegen den Speck

Vaihingen/Bönnigheim (p). Wer möchte seinen Weihnachtsspeck wieder loswerden? Der Schwäbische Albverein bietet hierzu eine Möglichkeit. Am 4. Januar gibt es hierzu eine Tour für sportlich Ambitionierte mit 27 Kilometern von Vaihingen nach Bönnigheim.

Der Schwäbische Albverein bietet im zweiten Jahr etwas Neues an: die sogenannten Ü-30-Wanderungen. Sie richten sich an Wanderer, die zwischen 30 und 50 Jahren alt sind. In geselliger Runde besteht die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und etwas über die Landschaft zu erfahren. Für solche Touren werden überwiegend sehr erfahrene Wanderführer eingesetzt. Florian Engster aus Bönnigheim und Sebastian Fischer aus Mainhardt führen die Tour am 4. Januar. Treffpunkt ist um 7 Uhr am neuen Bahnhof in Vaihingen am Südausgang. Die reine Gehzeit beträgt circa acht Stunden. Es werden alle drei Höhenzüge des Strombergs überquert. 690 Höhenmeter beim Aufstieg und 710 Höhenmeter beim Abstieg sind zu bewältigen. Ein ausgiebiges Rucksackvesper ist mitzunehmen. Für Mitglieder ist die Teilnahme frei, für Nichtmitglieder wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von fünf Euro erhoben. Eine Anmeldung ist erforderlich. Entweder per E-Mail an florian@baerennest.org oder an sebastian.fischer.physics@gmail.com.