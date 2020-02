Von Discofox über Tango und Cha Cha Cha bis zum Wiener Walzer

Vaihingen/Ludwigsburg (p). Die Schülerkurse der Vaihinger Dance Company haben am Samstag ihren Abschlussball in der barocken Musikhalle in Ludwigsburg gefeiert: ein festlicher Abend mit Liveband, Gesellschaftszertifikaten, mitreißenden Shows und vielen Gelegenheiten zum Tanzen.

Den Ball eröffneten die 40 Schülerpaare