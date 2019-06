Von der Bundesstraße 10 direkt zum VfB-Gelände

Vaihingen (ub). Wie verkraften der VfB Vaihingen, der an der Enz seinen Fußballplatz und die Vereinsgaststätte hat, und der TSC Vaihingen, der seine Tennisanlagen am Löbertsbrunnen betreibt, den Abriss und den Neubau der Egelsee-Brücke? Ist ein Durchkommen möglich oder sind die Sportstätten samt Gastronomie abgehängt? In der vergangenen Woche bei der Sitzung des Technischen Ausschusses verkündete Bürgermeister Klaus Reitze, dass ein Durchfahren des Wellblech-Durchlasses möglich sei. In dieser Woche relativierte die Stadtverwaltung Vaihingen diese Aussage im Gemeinderat. Eine Zufahrt von der Walter-de-Pay-Straße durch den Durchlass zum VfB-Gelände sei zwar möglich, aber nicht durchgängig während der 15 Monate andauernden Bauzeit. Wenn die alte Egelsee-Brücke im September gesprengt wird, geht beispielsweise nichts. Auch bei der Betonierung der neuen Brücke, über die künftig der Verkehr der Bundesstraße 10 führt, ist keine Zufahrt durch den Wellblech-Tunnel möglich.

Dafür gibt es während der gesamten Bauzeit eine Abfahrtsmöglichkeit direkt von der Bundesstraße, die das Gelände erschließen soll. Auch ein Einfahren in die B 10 in Richtung Stuttgart ist möglich. Dieser Weg muss aber noch gebaut werden. Während des Brückenneubaus – dies ist eine Maßnahme des Regierungspräsidiums Stuttgart – gibt es auch eine Umleitungsstrecke für die Radfahrer, die auf dem Enztalradweg unterwegs sind.