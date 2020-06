Vom Gebetbuch geht es direkt zum Mordloch

Von der Nordsee bis ins Allgäu: Der Urlaub vor der Haustüre ist in diesem Jahr angesagt. Zwar machen die Grenzöffnungen vielleicht auch eine Reise nach Spanien, die Türkei oder Griechenland möglich, doch der Urlaub wird bestimmt nicht so sein wie früher. Die Vaihinger Kreiszeitung präsentiert deshalb in einer Serie die besten Ideen für Ferien im eigenen Land. VKZ-Mitarbeiterin Vera Gergen erkundet heute die Südpfalz. Bad Dürkheim, Landau und Annweiler, Pirmasens sowie Bad Bergzabern bilden die malerischen Urlaubsetappen im Süden unseres Nachbarbundeslandes, das dort von Reben ebenso geprägt wird wie von seinen ausgedehnten Wäldern, ungewöhnlichen Felsformationen und geschichtsträchtigen Bauwerken – zwei Geheimtipps für besondere Wanderungen inklusive.

Den Anfang macht die Kurstadt Bad Dürkheim am östlichen Rand des Pfälzer Waldes, die jährlich viele Touristen zum Essen und Trinken ins größte Weinfass der Welt lockt und nicht nur Pfälzer Saumagen und leckere Tropfen zu bieten hat, sondern für Gesundheitsbewusste und Outdoor-Fans auch einen wunderschön angelegten Kurpark samt Gradierwerk sowie vielfältige Wanderwege mit spannenden Aus- und Einblicken. So hat man vom Flaggenturm inmitten von Rebstöcken am Haardtrand nicht nur ein tolles Panorama auf die Rheinebene, sondern ebenso auf die über dem Tal thronende Klosterruine Limburg mit ihrem imposanten Turm und Sandsteingemäuer aus dem 9. Jahrhundert. Wie in den Annalen zu lesen ist, soll Kaiser Konrad II. am gleichen Tag sowohl den Grundstein der Benediktinerabtei wie auch den des Speyerer Kaiserdoms gelegt haben. Wenige Kilometer weiter wartet die nächste spektakuläre Kulisse auf den Wanderer – die Schloss- und Festungsruine Hardenburg. Auch sie lässt sich auf eigene Faust erkunden. Wer jetzt noch genügend Energie besitzt, kann auf der anderen Seite des Flüsschens Isenach vorbei an weiteren Burgmauern den Bismarck-Turm besteigen, den sagenumwobenen Teufelsstein und Kriemhildenstuhl – einen römischen Steinbruch – sowie die oberhalb verlaufende Heidenmauer aus keltischer Zeit besichtigen oder der Kaiser-Wilhelm-Höhe, Schäferwarte und idyllischen Michaelskapelle einen Besuch abstatten – stets begleitet von spannenden Geschichten für junge und junggebliebene Abenteurer sowie mit besten Ausblicken auf das idyllische Städtchen oder die umgebende Landschaft belohnt.

Etwas südlicher gelegen bildet die ehemals elsässische Reichsstadt Landau eine weitere Pforte zum Pfälzer Wald. Sehenswert sind hier beispielsweise das Deutsche Tor im Norden und das Französische Tor im Süden der gemütlichen Altstadt als Relikte der einstigen Festung. Auch das schön gestaltete Gelände der Landesgartenschau 2015 ist einen Besuch wert.

In Annweiler, rund 15 Kilometer weiter westlich, ist man dann schon mitten drin im Naturpark Pfälzer Wald, der Teil eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands ist. Hier wartet der Trifels mit der gleichnamigen Reichsburg als größte des dreiteiligen Burgenensembles auf seine Erkundung. Einst beherbergte sie nicht nur die Reichsinsignien Krone, Zepter und Reichsapfel, die als Nachbildungen noch heute in der eigenen Schatzkammer bestaunt werden können, sondern in ihrer Funktion als Staatsgefängnis auch Berühmtheiten wie den englischen König Richard Löwenherz. Vorbei an der bekannten Steinformation Teufelstisch, einem 14 Meter hohen Pilzfelsen bei Hinterweidental, geht es weiter Richtung Pirmasens, wo am Ausflugslokal Forsthaus Beckenhof ein rund 13,4 Kilometer langer Premium-Rundwanderweg durch einen wahrlich märchenhaften Felsenwald startet. Ob Amboss, Kanzel oder Gebetbuch, Felsentor oder gar Mordloch – diese und noch zahlreiche weitere kolossale Buntsandsteingebilde faszinieren kleine Wichtel ebenso wie ausgewachsene Riesen, die sich die spannende Tour über den weich federnden Waldboden nicht entgehen lassen.

Weitere, ganz spezielle Begegnungen unter dem Motto „Wege der Besinnung stillen die Sehnsucht nach Entschleunigung“ ermöglicht der zweite Geheimtipp, nämlich der teils grenzüberschreitende Kapellenwanderweg rund um Bad Bergzabern. Ausgehend von dem prämierten Kneipp-Kurort mit großem Park und der beliebten Südpfalz-Therme kann man in einer 100 Kilometer langen Schleife verschiedene Pilgeretappen absolvieren. Sei es die Friedenskapelle oberhalb von Birkenhördt oder die malerische Nikolauskapelle in den Reben von Klingenmünster mit Burg Landeck im Hintergrund, das Europa-Denkmal in St. Germanshof oder das romantische Wissembourg kurz hinter der französischen Grenze – sie alle sind kleine Oasen, umgeben von traumhafter Natur, die es zu entdecken und genießen gilt. Auch mit Kindern im Gepäck gibt es in dieser Ecke einiges zu erforschen – ob den Waldgeisterpfad mit seinen skurrilen Holzfiguren in Oberottenbach, einem der ältesten Dörfer der Gegend, oder die vielen Burgruinen und Aussichtstürme, die jede Wanderung krönen können. Auch ein Ausflug in den Wild- und Wanderpark Silz mit 400 Tieren aus 15 europäischen Arten, in das Froschhaus Göcklingen an der Kreuzung B48/L508, gegenüber der Kaiserbacher Mühle, mit rund 250 Amphibien aller in Deutschland vorkommenden Arten, oder das Reptilium – Terrarium und Wüstenzoo in Landau – mit mehr als 1300 Tieren aus 130 Arten lassen beim Nachwuchs garantiert keine Langeweile aufkommen und machen die Natur auf spielerische Art und Weise begreifbar.