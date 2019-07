Drucken „Der Gemeinderat hat hervorragende Arbeit geleistet. Er hat Weitblick gezeigt und Vielfalt bewiesen.“ So würdigte am Mittwochabend Oberbürgermeister Gerd Maisch das Tun des Vaihinger Gemeinderats in den vergangenen fünf Jahren. Maisch verabschiedete dabei auch acht Stadträte, die... »