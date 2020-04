VKZ nominiert Stadt Vaihingen und MT

Vaihingen (cmr). Die Vaihinger Tanzschule Dance Like Crazy hat die Vaihinger Kreiszeitung für die Klopapierchallenge nominiert. Bei der Herausforderung geht es darum, Kunststücke mit der derzeit begehrten Toilettenpapierrolle zu filmen und sie zu einem Clip zusammenzuschneiden. In der Corona-Krise haben schon zahlreiche Firmen, Vereine und Privatleute daran teilgenommen. Wer die Herausforderung annimmt und mitmacht, darf weitere Kandidaten nominieren und somit dazu auffordern, selbst ein kurzes Video zu drehen. Wer die Herausforderung nicht meistert, soll ein Eis springen lassen. Die Kollegen der VKZ sind zwar nicht so tänzerisch begabt wie die Jungs und Mädels der Tanzschule, aber einfach geschlagen geben, wollten sie sich nicht. Zwischen Homeoffice und Redaktionsbüro warfen sie sich also die Rollen zu. Das Ergebnis ist auf dem Youtubekanal der Vaihinger Kreiszeitung zu sehen. Damit der Spaß weitergeht, hat die VKZ die Kollegen vom Mühlacker Tagblatt und die Mitarbeiter der Vaihinger Stadtverwaltung herausgefordert. Letztere haben aber bereits abgewunken und einen digitalen Eisgruß geschickt.