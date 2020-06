Virtuelle Kulturmomente gehen weiter

Vaihingen (pv). Nach dem erfolgreichen Start der virtuellen „Vaihinger Kulturmomente“ kann man sich unter www.vaihingen.tv auch in den nächsten drei Wochen wieder kulturelle Erlebnisse entspannt und kostenfrei ins Wohnzimmer holen. Unter kultur@vaihingen.de freut sich das städtische Kulturamt auf ein persönliches Feedback zu den virtuellen „Kulturmomenten“.

Für alle, die Anfang Juni die Freiburger A-Cappella-Gruppe Anders nicht live beim Auto-Kultur-Kino auf dem Vaihinger Verkehrsübungsplatz sehen konnten, wird die Aufzeichnung dieser Show am Donnerstag (25. Juni) um 20.30 Uhr unter www.vaihingen.tv gezeigt. Anders machen Popmusik auf Deutsch – und das ohne Instrumente. Johannes Berning, Adrian Goldner, Johannes Jäck, Moritz Nautscher und Florian Clasen zeigen, dass moderner A-cappella-Gesang mehr ist als instrumentennach-ahmende Coverhits oder nostalgische Lieder über einen Kaktus auf dem Balkon. Stattdessen schreiben die Freiburger ihre Songs lieber selbst. Auf charmante Weise nehmen die fünf Herren ihr Publikum dabei mit auf eine musikalische Sightseeingtour durch ihr Studentenleben. Sie erzählen ihre eigenen Geschichten. Und wer die fünf Sänger hört, hat schnell den einen oder anderen Ohrwurm im Kopf. Eingängige Melodien und smarte Texte gepaart mit Augenzwinkern und ehrlicher Selbstironie, so lautet das Credo der Band. Es geht um Freundschaft, Liebe, Herzschmerz und all die anderen Dinge, die einen so beschäftigen, wenn man jung ist, Musik liebt und den Glauben daran hat, dass die beste Zeit noch vor einem liegt. Neben zahlreichen Auftritten als Vorband von Revolverheld, gewann Anders beim „So La La Contest“ in Solingen sowohl den Jury- als auch den Publikumspreis und sorgte beim Publikum für euphorischen Applaus.

Am Donnerstag (2. Juli) um 20.30 Uhr steht nochmals das Konzert der jungen Jazz-Formation The Jakob Manz Project auf dem Sendeplan. Die vier Jungs gewannen den 1. Preis bei den Future Sounds 2018 der Leverkusener Jazztage, im April 2018 erhielt die Band einen 1. Preis sowie den Publikumspreis beim internationalen „Jazzpreis Biberach 2018“. Im April 2020 erschien ihr Debütalbum „Natural Energy“ bei ACT. Bandleader Jakob Manz spielte unter anderem mit Musikern wie Randy Brecker, Ack Van Rooyen oder Wolfgang Dauner. Bereits mit 16 Jahren wurde er ins Bundesjazzorchester aufgenommen, mit dem er in Konzertsälen wie der Elbphilharmonie Hamburg, der Kölner Philharmonie oder im Gasteig München auftrat.

Im Jakob Manz Project versammelt der junge Saxophonist exzellente Musiker um sich: Paul Albrecht bearbeitet sein Fell und Metall wie ein durchtriebener Altmeister, dem die Götter für nur einen Abend nochmals alle Energie der Jugend schenkten. Sein Spiel löst bei unterschiedlichstem Publikum ungläubiges Staunen aus. Mit enormer Vielseitigkeit und einem offenen Ohr durchdringt Pianist Hannes Stollsteimer in den perfekten Momenten die lebendigen, mitreißenden Saxophon Soli – mal mit ultraharten, schnellen Funkriffs, mal mit sparsam dosierten Kicks, mal mit verbindend cremigen Übergängen. Als Solist treibt er sein durchdachtes Spiel auf die Spitze. Frieder Kleins E-Bass strahlt mit jedem Ton die Unerschütterlichkeit einer erdgeschichtlichen Zeitdimension aus, egal ob seine Finger die Saiten rasend schnell oder aufreizend langsam greifen. Sein Spezialgebiet sind rhythmisch vertrackte, rasende Linien von verblüffender Melodiösität. Die musikalischen Persönlichkeiten der vier verschmelzen im „Jakob Manz Project“ zu einem einzigartigen Bandsound, der durch gegenseitige Inspiration und kreatives Zusammenspiel immer wieder neue Farben annimmt.

Auch der Auftritt von Mirja Regensburg Anfang Juni auf dem Verkehrsübungsplatz wurde aufgezeichnet und kommt am Donnerstag (9. Juli) um 20.30 Uhr direkt in die Wohnzimmer. Mirja Regensburg – ein Multifunktionswerkzeug unter den weiblichen Comedians – macht Stand-up Comedy, singt und improvisiert. Nach dem großen Erfolg ihres ersten Soloprogramms „Mädelsabend – Jetzt auch für Männer“ folgt nun Mirjas zweiter Streich: „Im nächsten Leben werd ich Mann!“ Jetzt sind die Männer dran! Im positiven Sinn! Die neue Show ist eine kleine Hommage an das vermeintlich „starke“ Geschlecht und ein kleiner Leitfaden, wie Frau sich nicht allzu ernst nimmt. Bekannt ist die erfolgreiche Komikerin und Erfinderin der Muffin-Jeans („wenn der Teig oben so übers Bündchen quillt“) aus der ARD-Sendung „Ladies Night“, dem Quatsch Comedy Club und durch ihre Radio Comedy bei Radio Regenbogen oder Hitradio FFH. Die Kölnerin mit nordhessischem Migrationshintergrund gewinnt die Herzen ihrer Fans mit ihrer authentischen, fröhlichen Art und verblüfft durch schonungslose Ehrlichkeit.