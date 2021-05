Viele Radler sind vorbildlich unterwegs

Von Michael Banholzer

Vaihingen/Ludwigsburg. Dem geübten Blick von Polizeiobermeister Jannik Wittig und Polizeimeister Paul Pipplies entgeht fast nichts. Keine ausreichende Beleuchtung am Fahrrad angebracht? Fehlen ein paar Katzenaugen in den Speichen? Sind die Bremsen in Ordnung? Beim gestrigen Verkehrssicherheitstag, der von den Polizeien