Viel Schnee und reichlich Sonne

Die Skizunft Vaihingen war zu ihrem Jugend-Skiwochenende und den drei Kursus-Tagen in Steibis und in Jungholz im Allgäu unterwegs. Diese Ausfahrten fanden wieder großen Anklang. 24 Jugendliche haben mit vier Betreuern teilgenommen. Die Tagesskikurse waren an allen drei Terminen mit

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen