Drucken Ensingen (p). Der mittelständische Familienbetrieb Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH ist klimaneutral. Das teilt das Unternehmen jetzt in einer aktuellen Pressemitteilung mit. Klimaneutral bedeutet, dass durch den Betrieb des Mineralbrunnens die Konzentration an Treibhausgasen in der Atmosphäre nicht erhöht... »