Verräterische Ölspur

Ein aufmerksamer Zeitungsausträger hat heute Morgen die Polizei alarmiert, nachdem ihm ein stark unfallbeschädigter Pkw in der Langenbergstraße in Gündelbach aufgefallen war. Seine Vermutung, dass sich eine Unfallflucht ereignet hatte, sollte sich im Laufe der weiteren Ermittlungen auch bestätigen. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass ein Aufprall auf das Heck den geparkten Renault demolierte und er durch die Wucht auf den angrenzenden Gehweg geschoben worden war. Der Verursacher hatte sich anschließend entfernt, hierbei jedoch ein Kennzeichen und Betriebsflüssigkeit verloren. Eine Ölspur führte die Beamten schließlich in eine benachbarte Straße, in der ein im Frontbereich beschädigter Audi stand. Der 28-jährige Fahrer des Audi öffnete auf Klingeln. Da es den Anschein hatte, dass er unter Alkoholeinwirkung stand, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch, der positiv verlief. Hierauf musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Schaden wurde auf rund 15 000 Euro geschätzt.