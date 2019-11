Verpackung wird dicht gemacht

Von Uwe Bögel

Kleinglattbach. Gestern um 8 Uhr begann bei einer Betriebsversammlung der „Alptraum“, wie es ein Betroffener formuliert. Die Firma Jung since 1828 GmbH & Co. KG schließt die Abteilung Verpackung in der Uhlandstraße in Kleinglattbach und entlässt 35 Mitarbeiter. Die Bonbonproduktion sowie die Wickelabteilung am Standort in Kleinglattbach bleiben davon aber unberührt, so Geschäftsführer Arne Paul Bender in einer gestern Nachmittag veröffentlichten Pressemitteilung. „Am Donnerstag schließen wir unsere Verpackung am Standort Vaihingen und trennen uns von 35 der insgesamt 270 Mitarbeitern an beiden Standorten“, so das Unternehmen. Durch die Zusammenlegung von Leerkapazitäten und die Verlagerung der Verpackung an den Standort Arnstadt in Thüringen, „tragen wir dem kompetitiven Wettbewerbsumfeld und den häufig im Ausland zu Billiglöhnen gefertigten Werbemitteln Rechnung“, sagt Bender. Die Verpackung gilt als letzter Schritt vor dem Lager. Hier werden beispielsweise die Produkte in Werbewickler eingepackt. „Für diejenigen, die das Unternehmen verlassen müssen, stellen wir Abfindungen und andere Ressourcen bereit. Wir werden uns um unsere Mitarbeiter kümmern und ihnen in dieser schweren Zeit zur Seite zu stehen. Dies ist unsere oberste Priorität“, heißt es von der Firmenleitung. Neben der Abfindung gibt es auch eine sechsmonatige Lohnfortzahlung.

Jung ist ein Werbemittelhersteller und eine der ältesten Bonbonfabriken Deutschlands. 1999 wurde das erste Bonbon-Museum Deutschlands eröffnet.