Verlosung Brauereibesichtigung

Die VKZ hat unter ihren Lesern 15-mal zwei Karten für eine Brauereibesichtigung am 18. Oktober bei der Firma Dinckelacker in Stuttgart verlost. Wegen technischer Schwierigkeiten konnten die Gewinner nicht wie angekündigt bereits am vergangenen Samstag veröffentlicht werden. Dies geschieht nun am nächsten Donnerstag (12. Oktober).