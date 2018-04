Drucken Vaihingen (bh). In der Schlossbergschule wurde in der vergangenen Woche ein Vortragsabend veranstaltet. Der Elternbeirat hatte den gemeinnützigen Verein LVB Lernen e.V. eingeladen, den Vortrag „Das Lernen lernen“ zu halten. Über 70 Interessierte kamen in die Cafeteria... »