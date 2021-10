Drucken Aurich (p). 20 000 Euro Sachschaden und zwei schwer verletzte Personen sind die Folge eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr an der Kreuzung Hirsauer Straße (L1135) / Florian-Geyer-Straße (K1649) in Aurich ereignete. Demnach fuhr der... »