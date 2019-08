Vaihinger OB ist der nächste Kandidat für Haas-Nachfolge

Von Uwe Bögel

Am Samstagmorgen war die Sache spruchreif und Gerd Maisch suchte im Vaihinger Rathaus seine ersten Unterlagen zusammen. Der Vaihinger Oberbürgermeister bewirbt sich um die Nachfolge von Rainer Haas als Landrat des Landkreises Ludwigsburg.

Vaihingen/Ludwigsburg. Damit sind es mit Heiner Pfrommer, Dietmar Allgaier, Christoph Erdmenger und Gerd Maisch vier Kandidaten, die auf den Stuhl des Ludwigsburger Landrats wollen. Ende der Bewerbungsfrist ist heute um Mitternacht.

Gerd Maisch (55), seit September 2006 Oberbürgermeister in Vaihingen, vorher zwölf Jahre lang Bürgermeister in Tamm, seit 20 Jahren für die Freien Wähler im Ludwigsburger Kreistag, seit 2014 Mitglied der Regionalversammlung, war immer wieder im Gespräch für den Posten des Kreischefs. Maisch reagierte aber eher zurückhaltend, sah seine Aufgabe in der Großen Kreisstadt Vaihingen. Erst in den letzten Tagen schloss er eine Kandidatur nicht aus. „Ich bin von verschiedenen Ecken, nicht nur aus meiner Fraktion der Freien Wähler, ermuntert worden, ob der Posten des Landrats nicht etwas für mich wäre“, sagte Maisch am Samstag im Gespräch mit der VKZ.

Es sei aber keine einfache Situation. „Hier in Vaihingen habe ich eine schöne Aufgabe. Die vergangenen 13 Jahre als Oberbürgermeister haben mir unheimlich viel Spaß gemacht.“ Und wer habe dann schon die Chance, auch noch eine Gartenschau mitzugestalten. Deshalb spricht Maisch auch von einer „sehr weichen Rückfallebene“, falls es mit der Wahl am 15. November nicht klappen sollte.

„Die Chancen sind 50:50. Weder im ersten noch im zweiten Wahlgang wird wohl einer der Bewerber die absolute Mehrheit erreichen“, so Maisch. Der Vaihinger Oberbürgermeister gibt aber auch zu, dass er den Job des Landrats – er ist eine Besoldungsstufe höher dotiert als ein Oberbürgermeister – „sehr reizvoll“ findet.

Und nach den 25 Jahren, die Maisch im Landkreis Ludwigsburg tätig ist, sieht er sich für die Aufgabe gewappnet. „Ich habe einen tiefen und umfassenden Hintergrund im kommunalen Bereich“, sagt Maisch. Durch die Arbeit als Regionalrat habe er dazuhin Kontakte in der ganzen Region.

Als wichtiges Thema für den Landrat sieht der 55-Jährige die Mobilität. Hier brauche der Landkreis aber auch Partner. „Und ich weiß, wie die Kommunen ticken, ich weiß, wie die Gemeinderäte ticken.“ Auch im Krankenhaussektor sieht Maisch den Landkreis als Partner der Kommunen. Ähnlich wie in Vaihingen sei derzeit die Situation in Marbach – auch dort werde die Klinik nicht als Akutkrankenhaus weitergeführt.

Ebenfalls sattelfest sieht sich Maisch in der Abfallwirtschaft – immerhin ist Vaihingen Eigentümer der Deponie Burghof bei Horrheim. In Zukunft gehe es darum, ob es im Landkreis noch weitere Deponieflächen gebe. Vor allem bei der Erddeponie seien die Kapazitäten nicht mehr groß. Bei dem „sensiblen Thema“ freigemessene Abfälle forderte Maisch auch einen „sensiblen Umgang“.

Der Ludwigsburger Landrat wird am 15. November vom Kreistag gewählt. Im 105-köpfigen Kreistag sind die Freien Wähler, die Fraktion von Maisch, mit 27 Sitzen die stärkste Kraft.