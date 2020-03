Vaihinger Musiknacht und weitere Veranstaltungen abgesagt

Vaihingen/Oberriexingen/Mühlacker (clar/sf). Angesichts der Empfehlungen und angekündigten Vorschriften auf Bundes-, Landes- und Landkreisebene, Veranstaltungen ab 1000 Teilnehmern abzusagen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, reagieren hiesige Kommunen umfassend: Vaihingen, Oberriexingen und Mühlacker haben gestern mehrere Veranstaltungen abgesagt. Darunter sind auch kleinere Aktionen.

In Vaihingen wird die für Samstag (14. März) geplante Musiknacht nun doch verschoben. Das haben Verantwortliche der Stadtverwaltung, der Werbegemeinschaft Vaihingen und der Veranstalter in Absprache mit dem Kreis-Gesundheitsamt gestern Vormittag beschlossen. Noch am Montag waren sich die Beteiligten sicher gewesen, die Musiknacht könne stattfinden (VKZ berichtete). Die Veranstaltung soll nach den Sommerferien nachgeholt werden, teilt die Verwaltung mit. Die gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wer dennoch sein Ticket zurückgeben will, kann sich an folgende E-Mail-Adresse wenden: storno@x-events.eu.

Abgesagt wird außerdem die Sportlerehrung am Donnerstag und Freitag (12. und 13. März) – mehr dazu auf Seite 15.

Bis zu den Osterferien, die am 6. April beginnen, werden nach Angaben der Stadt weitere größere kommunale Veranstaltungen abgesagt. Darunter fallen der Tag der offenen Tür der Sozialstation (14. März), die Ensinger Classics (19. März), der VAImilientag (21. März) sowie das BürgermeisterWandern (29. März). Auch der Auftritt der „The Zucchini Sistaz“ (26. März) wird abgesagt, hier ist für 2021 ein Ersatztermin geplant. Auch der Festakt 900 Jahre Gündelbach (21. März) wird verschoben.

Weitere aktuelle Informationen sind auf dem Online-Veranstaltungskalender der Stadt Vaihingen: www.vaihingen.events verfügbar.

Die Stadt Oberriexingen streicht die vier von ihr in den kommenden Wochen geplanten öffentlichen Veranstaltungen:

*Mittwoch (18. März) Markungsputzaktion *Sonntag (22 März) Frühlingswanderung *Freitag (3. April) Einwohnerversammlung mit Blutspenderehrung

*Sonntag (5. April) Seniorennachmittag.

Bürgermeister Frank Wittendorfer hatte sich am Dienstagabend mit einem Schreiben an die Vertreter von Institutionen, Vereinen und Gruppen im Ort gewandt. Darin begründet er die Entscheidung: „[…] Aktuell entwickelt sich die Lage im Umgang mit der Corona-Virus-Pandemie sehr rasant, insbesondere auch im Landkreis Ludwigsburg. […] Viele Südtirol-Heimkehrer sind vorsorglich in freiwilliger häuslicher Quarantäne, auch bei uns im Ort. Bislang gibt es zum Glück keine bestätigten Corona-Infektionsfälle in Oberriexingen. […] Wir haben nun die Dynamik des Geschehens stets beobachtet und halten es für geboten, nun zeitnah entsprechend zu reagieren – mit Weitsicht, maßvoll und gewissenhaft gegenüber den zu schützenden Risiko-Personengruppen.“ Insbesondere zu deren Schutz – eine Abgrenzung bestimmter Personengruppen auf Veranstaltungen sei nicht möglich – und zur Abwehr der Gefahr größerer Ansteckungspotenziale „habe ich nach Abwägung aller Tatsachen, bevorstehender Entwicklungen und Rücksprache innerhalb meines Verwaltungsteams und mit der einstimmigen Zustimmung des Gemeinderats nun entschieden, diese gesamten Veranstaltungen bis auf weiteres abzusagen“, schreibt der Schultes.

Die Entscheidung falle nicht leicht und ergehe schweren Herzens, sei „aber zum jetzigen Zeitpunkt absolut vernünftig und notwendig“, so Wittendorfer. Mit der Absage solle auch Planungssicherheit für alle Beteiligten geschaffen werden. Je nach Verlauf, Dauer und Dynamik der Coronavirus-Pandemie könnten einzelne Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt in der Zukunft nachgeholt werden, aber auch weitere Veranstaltungen abgesagt werden müssen. Dies werde im Einzelfall rechtzeitig entschieden.

Der Spielplatz am Funpark soll den Angaben nach in Kürze dann „einfach“ für die Kinder freigegeben werden. Wittendorfer dankt in seinem Schreiben allen Engagierten für ihr Verständnis und die Bereitschaft zu Kooperation.

In Eberdingen hat sich der TSV Hochdorf/Enz laut eigener Mitteilung nach reiflicher Überlegung entschlossen, seine Mitgliederhauptversammlung am Freitag (13. März) abzusagen und auf unbestimmte Zeit zu verschieben. „Um eventuelle Panikmache von vornerein zu unterbinden bzw. mögliche Gerüchte gleich im Keim zu ersticken: Bei uns gibt es keine …..-Fälle!“, so der Verein weiter. „Dennoch sind wir uns der Verantwortung bewusst und sind deshalb der festen Überzeugung, dass die kurzfristige Absage bzw. Verschiebung unserer Versammlung, derzeit der einzig richtige Schritt ist.“

In Mühlacker hat die Stadtverwaltung gestern alle städtischen Veranstaltungen bis Ende April abgesagt. Städtische Gebäude werden privaten Veranstaltern bis dahin ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stehen. Die für April geplante Messe Mühlacker wird auf nächstes Jahr verschoben. Stand gestern Vormittag gibt es in Mühlacker auch weiterhin keinen registrierten Corona-Fall, dennoch treffe der Virus jetzt auch die Stadt, erklärte Oberbürgermeister Frank Schneider bei einer Pressekonferenz. „Wir haben uns dazu durchgerungen, alle städtischen Veranstaltungen, die nicht zwingend notwendig sind, abzusagen.“ Das betrifft vor allem kulturelle Veranstaltungen wie den Bluesfrühling, Konzerte und Theaterinszenierungen im Uhlandbau, sowie Lesungen in der Bibliothek. Dass die Stadt bewusst „sehr vorsichtig“ agiert und frühzeitig die Entscheidung zu diesem „massiven Schritt“ getroffen hat, habe vor allem zwei Gründe: Sicherheit für die Bürger und Rechtssicherheit für Veranstalter.