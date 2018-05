Vaihingen (bt). Die diesjährige Reihe der Städtewanderungen mit dem Vaihinger Bürger-Treff wird am kommenden Sonntag (6. Mai) in Schwetzingen abgeschlossen. Mit Hans-Georg Baum geht es dann nach Baden. Teilnehmer stellen dabei die Sehenswürdigkeiten vor. Besichtigt wird unter anderem die barocke Schlossanlage. Treffpunkt um 8.45 Uhr am Bahnhof Vaihingen. Anmeldung bei Margit Rottler, Telefon 0 70 42 / 81 27 07.