Vaihinger bleiben bei Pranks entspannt

Von Claudia Maria Rostek

Alexander Albanis hat das geschafft, wovon viele Jugendliche und Heranwachsende träumen. Der junge Mann aus Aurich ist Social-Media-Künstler und erhält für seine Fotos und Videos mehrere Tausend Likes. Verglichen mit den großen Instagram-Stars ist das zwar noch wenig, doch die Fangemeinde wächst. Nächstes Jahr möchte er durchstarten.

Aurich. Die Stars der Branche heißen Lisa und Lena sowie Lukas Rieger. Was sie eint, ist ihre Dauerpräsenz auf den Plattformen der sozialen Medien wie Instagram, Musical.ly und Snapchat. Sie posten Bilder von sich und veröffentlichen kurze Videos, mit denen sie ein großes Publikum erreichen. Die Clips der beliebten Zwillinge Lisa und Lena werden mehr als eine Million Mal aufgerufen.

Ganz so groß ist der Hype um den Auricher Alexander Albanis zwar nicht. Doch wenn er durch Stuttgart läuft, kommt es hin und wieder vor, dass Fans ihn erkennen. „Es ist jetzt nicht so, dass die Mädels schreien, wenn sie mich sehen, aber sie fragen, ob sie ein Foto mit mir machen können“, erzählt der 18-Jährige, der dieses Jahr seinen Realschulabschluss in Bietigheim-Bissingen gemacht hat. Auf Instagram zählt er aktuell mehr als 42 000 Follower. Darunter versteht man Nutzer, die seinem Account folgen.

Wer den jungen Auricher auf der Fotoplattform sucht, findet ihn unter dem Namen „biinxii“. Aktuell sind dort allerdings nur drei Fotos zu sehen. „Ich habe aufgeräumt. Ich habe das, womit ich mich nicht identifiziere aus meinem Feed gelöscht“, erklärt Albanis die geringe Bilderzahl. Wer ein paar mehr Eindrücke bekommen möchte, kann auf seinem zweiten Account vorbeischauen, den er als Backup, also als Sicherung, nutzt. Diesen findet man unter dem Namen itsdasalex.

Alexander Albanis hat aber nicht nur ausgemistet. Er hat es zuletzt auch ruhiger angehen lassen, da sein Schulabschluss anstand. 2018 möchte er nun durchstarten. „Leute! Dieser Account wird bald so aktiv sein wie er noch nie war. Ihr dürft euch nächstes Jahr fast täglich auf Bilder und neue Videos freuen“, teilte er seiner Fangemeinde am Montag mit. Die Vorfreude unter seinen Anhängern ist groß. Mehr als 5000 Leute haben den Beitrag geliked.

Neben Fotos, die ihn in unterschiedlichen Posen zeigen, legt der 18-Jährige seinen Fokus auf Comedy-Videos. Zusammen mit einem Freund – ebenfalls ein Instagram-Künstler – dreht er sogenannte Pranks, sprich Videos, in denen unbekannte Leute erschreckt beziehungsweise überrascht werden. So haben sich die Kumpels schon mal zu fremden Leuten ins Auto gesetzt und so getan, als hätten sie das Fahrzeug verwechselt. Die Reaktionen der Menschen sind verschieden: Während die einen die Jungs anschreien, bleiben andere nett oder lachen mit. Unter anderem haben die beiden Freunde solche Szenen auf dem Parkplatz des oberen Rewe in Vaihingen gedreht sowie in Stuttgart. „In Vaihingen waren die Leute echt nett“, erzählt der Auricher von den Reaktionen und betont, dass sie die gefilmten Leute vor der Veröffentlichung der Szenen um Erlaubnis gefragt haben.

Ein anderer Prank fand im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo statt. Auf einer Rolltreppe streichelte sein Kumpel im Vorbeifahren die Hände anderer Personen, die die entgegenfahrende Rolltreppe nutzten. Manche schauten irritiert, andere kicherten, ein Mann rannte den Jungs sogar nach, um sie zur Rede zu stellen. Zu sehen ist der Clip auf dem Instagram-Account keksetv. Fast 900 000 Mal wurde er aufgerufen.

Wer in den sozialen Medien Erfolg hat, kann damit Geld verdienen. Sogenannte Influencer werben in ihren Videos für Produkte und werden dafür von den Herstellern oder Verkaufsfirmen bezahlt. Alexander Albanis sagt zwar, dass es ihm nicht ums Geld gehe, stattdessen möchte er die Leute einfach nur zum Lachen bringen. „Ich finde es wichtig, dass Leute täglich einmal lachen können“, sagt der junge Auricher. Aber natürlich sei es das Ziel eines Social-Media-Künstlers, irgendwann davon leben zu können, räumt der 18-Jährige ein, der mit 16 Jahren als Privatperson auf Instagram eingestiegen ist und nach und nach mehr Follower bekam.

Mit den Fans kommen auch die Hater, die ihn beschimpfen – die Zahl der Anhänger überwiegt jedoch

Das große Geld macht der Auricher als Social-Media-Künstler noch nicht. Doch das kümmert ihn kaum. Nächstes Jahr möchte er ohnehin eine kaufmännische Ausbildung beginnen. Es ist ihm wichtig, einen normalen Beruf zu haben. Zudem macht ihm das Kaufmännische Spaß, erzählt der frühere Wirtschaftsschüler. Sein Social-Media-Hobby möchte er damit nicht an den Nagel hängen: Sein Plan ist es, neben der Lehre weiterhin auf Instagram, Snapchat und Co. aktiv zu sein.

Da es ganz ohne Geld aber auch nicht geht, hat Alexander Albanis einen 450-Euro-Job. Für den Biohof Braun in Aurich verpackt er Gemüse. Zudem jobbt er als Supersize-Model. Unter anderem vermarktet er Hoodies der Firmen Autonomclothing und Yentelier. Dazu veröffentlicht er ein Foto von sich, auf dem er einen solchen Kapuzen-Pullover trägt und markiert die jeweilige Firma entweder direkt auf dem Bild oder setzt einen Hashtag. Andere Möglichkeiten sind Rabattaktionen, die die Follower zum Kauf der Ware animieren sollen. Auch für H&M stand der 18-Jährige vor der Kamera. Einen richtigen Modelvertrag hat er aber nicht. „Ich bin eine Art Model auf Probe“, erklärt der Auricher. Das heißt, Fotografen, die für die Bekleidungsfirma tätig sind, haben ihn abgelichtet. „Irgendwann entscheiden die dann, ob man tatsächlich als Model für sie arbeitet. Die Shootings sind eine Art Bewerbungsverfahren“, erläutert Alexander Albanis das Prozedere.

Sein nächstes großes Ziel hat der 18-Jährige bereits vor Augen. Er möchte an der Smile-Tour 2018 teilnehmen, die unter anderem in Köln, Berlin und Hamburg haltmacht. Bei der Tour handelt es sich um mehrere Veranstaltungen, bei denen sich Social-Media-Stars ihren Fans präsentieren. Sie schreiben Autogramme, singen Lieder, tanzen auf der Bühne und lassen sich mit ihren Anhängern fotografieren. Die Follower von Alexander Albanis machen bereits Werbung für ihr Idol und haben seinen Namen unter den offiziellen Posts der Tour in der Hoffnung verlinkt,dass der junge Auricher mitkommen darf.

Doch so schön das alles klingt: Das Leben als Social-Media-Künstler hat auch negative Seiten. Alexander Albanis bleibt davon nicht verschont und erhält schon mal böse Nachrichten. Sogenannte Hater schreiben ihm „kill yourself“ (töte dich selbst) und bezeichnen ihn als „Schwuchtel“. Der Auricher sagt, damit gut umgehen zu können. „Die Leute können mich ja entfollowen“, gibt er sich entspannt. Außerdem sei er noch nie bedroht worden.

Und erfreulicherweise ist es so, dass die Zahl der echten Fans schneller steigt als die der Hater. Alexander Albanis hat also weiterhin gut lachen.