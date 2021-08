Vaihingen soll die Wald-Zentrale bleiben

Von Albert Arning

Vaihingen. Wenn Gerüchte die Runde machen, ist oft was dran. In Vaihingen war in jüngster Zeit immer wieder zu hören: Der Fachbereich Wald des Landkreises Ludwigsburg mit Sitz in der Mühlstraße könnte verlegt werden. Hintergrund war der Auszug der Mieter