Vaihingen ist mit Neuigkeiten auf der CMT

Auch in diesem Jahr ist die Stadt Vaihingen an der Enz wieder auf der CMT vertreten. Vom 11. bis 19. Januar locken an allen neun Tagen vielfältige Angebote, darunter die frisch gedruckte Image-Broschüre mit tiefen Einblicken in den facettenreichen Charakter

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen