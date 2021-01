Vaihingen (p). Das Polizeirevier Vaihingen sucht unter der Telefonnummer 0 70 42 / 94 10 Zeugen, die zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, eine Unfallflucht in der Jauerniger Straße in Vaihingen beobachtet haben. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen einen Mazda, der am Straßenrand abgestellt war. Ohne sich anschließend um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon.