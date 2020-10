Unfallverursacher flieht

Ensingen/Horrheim (p). Auf der Landesstraße 1106 zwischen Ensingen und Horrheim hat sich am Dienstag gegen 22 Uhr eine Unfallflucht ereignet. Einem 19 Jahre alten Chrysler-Fahrer, der in Richtung Ensingen unterwegs war, kam ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in