Unfall mit Müllfahrzeug

Eine leicht verletzte Person und einen Schaden in Höhe von etwa 25 000 Euro forderte ein Unfall, der sich gestern gegen 13.30 Uhr in der Dieselstraße in Aurich ereignet hat. Ein 58 Jahre alter Mitsubishi-Lenker wollte vom Sonnenblumenweg weiter geradeaus in die Dieselstraße fahren. Nahezu zeitgleich wollte der 53-jährige Fahrer eines Müllfahrzeugs, der zwei weitere Beifahrer an Bord hatte, von der Römerstraße nach links in die Dieselstraße abbiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Mitsubishi stieß seitlich, mit der Fahrerseite, mit dem Müllfahrzeug zusammen und prallte schließlich mit der Front gegen eine Grundstücksmauer. Dem 58-jährigen Fahrer gelang es in der Folge nicht, sein Auto selbstständig zu verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen – im Einsatz waren die Abteilungen aus Aurich, Enzweihingen und Vaihingen – konnte ihn jedoch befreien. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 58-Jährigen hierauf in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Foto: Bögel