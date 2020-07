Unbekannter zerkratzt zwei Autos

Horrheim (p). Auf einen VW und einen Fiat, die in der „Alte Marktstraße“ im Vaihinger Stadtteil Horrheim am Fahrbahnrand abgestellt waren, hatte es ein bislang unbekannter Täter zwischen Dienstag und Donnerstag dieser Woche abgesehen. Der Unbekannte zerkratzte nach Auskunft der Polizei beide Fahrzeuge, wodurch ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand.

Das Polizeirevier Vaihingen sucht nun unter der Telefonnummer 0 70 42 /94 10 nach Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben und die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können.