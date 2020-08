Vaihingen (pv). Zum Tag des offenen Denkmals 2019 gelang Eberhard Steinhilber mit seiner eigens entwickelten Führung „Mir hend ja nix“ ein Volltreffer. Am Samstag (29. August) um 17 Uhr bietet sich nun erneut die Gelegenheit, den Stadtführer auf der Reise durch die Vaihinger Kunst und Architektur zu begleiten.

Dass das Motto des letztjährigen Tags des offenen Denkmals „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ für Vaihingen auf den ersten Blick nicht interessant zu sein schien, entpuppte sich schnell als Trugschluss. Beim genaueren Hinsehen wird man nämlich durchaus auf die vielen größeren und kleineren Umbrüche in Kunst und Architektur in der Stadt aufmerksam. Diese Erkenntnis macht sich die Führung „Mir hend ja nix“, die ursprünglich für den Tag des offenen Denkmals konzipiert wurde, zu eigen. Aufgrund des großen Erfolgs im vergangenen Jahr wird der Rundgang mit Eberhard Steinhilber nun wiederholt. Die Führung startet am Aussichtsplatz am Eingang von Schloss Kaltenstein. Nach einem ersten Ausblick über die Stadt geht es den Burgweg hinunter in die Mühlstraße und dann immer entlang der ursprünglichen Stadtmauer vorbei am Pulverturm, durch den ehemaligen Stadtgraben bis zum Schlusspunkt in der Grabenstraße.

Wichtig zu wissen: Für alle Stadt- und Themenführungen bedarf es derzeit einer vorherigen Anmeldung über die Kultur- und Touristinformation, Marktplatz 5, Telefon 0 70 42 / 18 235, E-Mail tourismus@vaihingen.de. Ein Mund-Nasen-Schutz sollte mitgeführt werden, muss während der Führung in der Regel aber nicht getragen werden. Lediglich beim Bezahlvorgang gilt die Maskenpflicht, da hier der verpflichtende Abstand von 1,50 Meter zum Stadtführer nicht eingehalten werden kann.

Treffpunkt ist um 17 Uhr am Aussichtsplatz am Eingang von Schloss Kaltenstein. Die rund eineinhalbstündige Führung kostet für Erwachsene vier Euro und für Kinder zwei Euro.