Wie am Samstag in unserer Serie „Phänomene der Natur“ am Samstag angeregt, landete Senf samt Weißwurst und als Zugabe noch Brezeln in der Redaktion. Sogar ein Reim war dabei: „Senf ond Worscht, so wie erhofft, verschenk ich auch nicht oft.“ Wie Weihnachten! Danke an den Spender Roland. Foto: Rücker