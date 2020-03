Trockenwaren immer noch begehrt

Von Uwe Bögel und Sabine Rücker

Vaihingen/KLeinglattbach. Drei Wochen hatte der obere Rewe-Markt in Vaihingen wegen eines Sturmschadens geschlossen. Gestern konnten die Kunden wieder einkaufen – und das wurde auch genutzt. „Bereits um 7 Uhr bei der Markteröffnung standen 30 Leute vor der Tür“, berichtet Marktleiter Holger Eckert. Und es gab auch Hamsterkäufe wegen der Angst vor dem Corona-Virus. Vor allem bei Klopapier, Zucker, Nudeln und H-Milch.

Mit entsprechenden Schildern versuchte der Einkaufsmarkt die Panikkäufe zu bremsen. „Abgabe nur zu handelsüblichen Mengen“ war immer wieder zu lesen. „Zwei Pakete Klopapier sind in Ordnung, aber mehr geht nicht“, so Holger Eckert. Wer zu viel im Einkaufswagen hatte, der wurde an den Kassen gebeten, „doch normal einzukaufen“.

„Die Warenverfügbarkeit war sehr gut, wir haben fast alles gekriegt“, sagt Jochen Arlt gestern der VKZ auf Nachfrage. Denn der Inhaber der Edeka-Märkte in Kleinglattbach, Illingen und Knittlingen war selbst gespannt, wie viel der zurzeit sehr begehrten Trockenware (wir haben berichtet) aus dem Edeka-Zentrallager gestern wohl nachkommen würde.

Selbst Desinfektionsmittel für Hände und Flächen sei geliefert worden – aber schon wieder weg. „Die Nachfragesituation hat sich in Sachen Trockenwaren noch nicht entspannt“, so der Edeka-Markt-Chef. Am Donnerstag erfolge die nächste Lieferung. „Es bleibt spannend“, sagt Arlt.

Das Bestellvolumen, das er gestern für Donnerstag eingab, betrage etwa das Doppelte eines normalen Donnerstags. Normalerweise bestelle das System bedarfsgerecht, „aber solche Spitzen kann es nicht berücksichtigen“, sagt der Kaufmann. Da sei dann wieder viel Handarbeit angesagt. Die Leute seien aber nach wie vor ruhig und entspannt, kann Arlt gestern über seine Kundschaft berichten.