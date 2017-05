Trockenmauer-Baukurs

Vaihingen (p). Der BUND Vaihingen und Umgebung lädt am Samstag (6. Mai) um 10 Uhr zu einem Trockenmauer-Baukurs am Kornberg zwischen Vaihingen und Enzweihingen ein. Wer teilnehmen möchte, meldet sich unter der Telefonnummer 0 70 42 / 9 11 83 05 an.