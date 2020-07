Tote Tauben werden untersucht

Aurich (sr). Am Kreuzbach in Aurich fallen Anwohnern seit Freitag vergangener Woche im Bereich ab der Brücke bei der Hirsauer Straße/Pestalozzistraße und etwas bachabwärts tote Tauben auf. Auf Nachfrage bestätigt Mario Steigleder, Pressesprecher der Stadt Vaihingen, dass Anwohner drei Kadaver entsorgt und Bauhofmitarbeiter am Montag vier und gestern drei tote Tauben mitgenommen hätten. Laut einer Rückmeldung der Bauhof-Kollegen hätten die Tauben auf einem nahegelegenen Scheunendach auch nicht mehr ganz gesund gewirkt. Warum oder woran die Vögel verendet sind, könne man bislang noch nicht sagen, so Steigleder. Die Umwelt- und Gewerbeaufsicht aus Bietigheim-Bissingen sei eingeschaltet und ermittle. Die Tauben seien tiefgefroren worden und werden von Mitarbeitern des Ordnungsamts zur Untersuchung in ein Veterinäramt gebracht. „Es wird gehandelt und bearbeitet und ernst genommen, es besteht momentan noch kein Grund zur Sorge“, sagt Pressesprecher Steigleder. Die Stadtverwaltung wird über neue Erkenntnisse informieren.