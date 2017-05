Von Stefan Friedrich

Der Tradition folgend zeigt die CJD Jugendmusikschule Vaihingen bei ihren Jahreskonzerten die Vielfalt an Musikstilen, Instrumenten und Ensembles aus ihren Reihen, zuletzt am Samstagnachmittag in der sehr gut besuchten Vaihinger Stadthalle. Mit dabei unter anderem die Teilnehmer beim Wettbewerb „Jugend