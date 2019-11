Vaihingen (pv). Lebhafte Eindrücke von der Arbeitsweise in einer Töpferei verspricht die Führung durch die ehemalige Töpferei Trautmann in der Dammstraße 10 in Vaihingen, die am Sonntag (1. Dezember) um 14.30 Uhr angeboten wird.

Die ehemalige Töpferei Trautmann