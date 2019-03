Tino Bahnmaier als Vorsitzender bestätigt

Drucken Enzweihingen (p). In der Bruckenwasenstube fand am Freitagabend die Hauptversammlung des TSV Enzweihingens statt. Die knapp 60 Teilnehmer wurden rundum zum Verein informiert. So wurde beispielsweise die Erweiterung des Kabinentrakts mit Sanitäranlagen der Bruckenwasenstube vom Vorsitzenden Volker... »