Tierischer Besuch an Weihnachten

Vaihingen (aa/ub). Der Besuch hatte sich zu Weihnachten nicht angekündigt. Bei der Familie Gabriel im Wohngebiet Rötenhart von Vaihingen waren am zweiten Weihnachtsfeiertag zwei Ziegen zu Gast. Urplötzlich standen sie im Garten und auf der Terrasse im Brechtweg. Was tun? Siegfried Gabriel und seine Frau boten den sehr gepflegten Tieren einen kleinen Imbiss an und hörten sich mal um: Wem könnten die Besucher gehören? Einen Hinweis gab es auf ein Grundstück in der Verlängerung des Nebensteigles. Dorthin wurden die Ziegen dann auch geleitet – doch wenige Stunden später standen sie erneut im Garten der Gabriels. Da blieb nur der Anruf bei der Polizei und beim Tierschutzverein.

Mitarbeiter des Tierheims konnten die Tiere einfangen und an die Leine nehmen und mit Hilfe des Tierrettungswagens der Tierrettung Unterland, die von der Polizei zusätzlich gerufen wurde, ins Tierheim bringen, wo sie die Nacht verbringen durften. Am nächsten Morgen wurden sie dort vom überglücklichen Besitzer wieder abgeholt. Die beiden freundlichen Ziegen begrüßten ihren Besitzer lautstark und freudig, meldet das Tierheim.