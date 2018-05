Theaterhaus zeigt sein neues Vereinsdomizil

Ensingen (ub). Mit einem Tag der offenen Tür am Samstag hat das Theaterhaus Vaihingen sein neues Vereinsheim im alten Bahnhöfle in Ensingen eingeweiht. Auch der Vaihinger Oberbürgermeister Gerd Maisch ließ sich die neuen Räumlichkeiten zeigen.

Weil die Stadt die Baracke im Steinhaldenweg für die Flüchtlingsunterbringung braucht, mussten die Theaterleute ihr angestammtes Domizil, in dem sie seit 2001 ihre Stücke probten und die Requisiten untergebracht hatten, verlassen. Bei der Suche nach einer neuen Unterkunft für den 21 Jahre alten Verein war erst der alte Bauhof in Horrheim im Gespräch, bis es dann Platz im 110 Jahre alten Bahnhöfle in Ensingen gab. Der Ensinger Albverein fusionierte mit den Vaihinger Älblern und gab deshalb sein Vereinsheim auf. Mit der neuen Unterkunft in der Panoramastraße in Ensingen hat jetzt das Theaterhaus eine „Ewigkeitslösung“, wie OB Maisch sagte.

Auch die Theaterleute sind mit der neuen Unterkunft zufrieden, obwohl sie deutlich kleiner ist als die Baracke im Steinhaldenweg in Vaihingen. „Aber das Bahnhöfle hat Charme und wir können jetzt auch draußen üben“, so Vereinsvorsitzende Claudia Zeller. Das nächste Stück des Theaterhauses Vaihingen ist übrigens „Andorra“. Es wird Ende Juli an der Südtreppe der Vaihinger Stadtkirche aufgeführt.