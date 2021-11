Vaihingen (pv). Die Teststelle des Beraterhauses Nestle, bisher in der Friedrichstraße 21 in Vaihingen ansässig, zieht am Montag (29. November) in die Köpfwiesen 2. Im Erdgeschoss des Enßle-Gebäudes war bis Anfang Oktober 2021 das kommunale Testzentrum untergebracht.

Ab Montag