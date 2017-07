Horrheim (p). Spiel, Spaß und Bewegung standen vor wenigen Wochen an der Horrheimer Grundschule im Mittelpunkt. In Kooperation mit dem Horrheimer Sportverein erlebten 100 Schüler gemeinsam mit ihren Lehrerinnen den Sporttag. Während am Morgen noch hitzig überlegt wurde, das Treiben

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen