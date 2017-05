Vaihingen (p). Der Obst und Gartenbauverein (OGV) Vaihingen veranstaltet am Samstag (6. Mai) den zweiten großen Gartenflohmarkt mit Pflanzentauschbörse. Im vergangenen Jahr hat der Obst– und Gartenbauverein Vaihingen den ersten Gartenflohmarkt in der Region organisiert. Trotz strömenden Regens hatten in

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen