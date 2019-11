Der Naturerlebnisraum am Bächle in Kleinglattbach wird des Öfteren zum Müllerlebnisraum, wie unsere Leserin Kathrin Reichardt enttäuscht feststellt. In der Nähe des Spielplatzes hielten sich öfter Jugendliche auf – mit sichtbaren Folgen. Dabei gebe es ganz in der Nähe einen Mülleimer.